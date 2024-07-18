В МИД РФ заявили о применении химического оружия украинской армией

ВСУ применяют химическое оружие против российской армии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Газета.Ru

По его словам, Москва передает данные об этом по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Парламентская газета

«Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам, прежде всего, по линии организации по запрещению химического оружия в Гааге, но также и в Нью-Йорке», - сказал он. ТАСС