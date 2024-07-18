Штурмовые отряды РФ вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с севера

Российские штурмовые отряды вошли в Калиновку к северу от Часов Яра, освободив часть территории села.

ВС РФ вышли к каналу Северский Донец - Донбасс. Есть продвижение и в самом Часов Яре, пишет Военное дело.

Продвижение через Калиновку формирует северную "клешню" охвата Часов Яра. Также освобождение восточной части села делает возможным фланговый удар по северным окраинам города - российским силам здесь нет необходимости форсировать канал, добавляет Украина.ру.