Штурмовые отряды РФ вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с севера
Российские штурмовые отряды вошли в Калиновку к северу от Часов Яра, освободив часть территории села.
ВС РФ вышли к каналу Северский Донец - Донбасс. Есть продвижение и в самом Часов Яре, пишет Военное дело.
Продвижение через Калиновку формирует северную "клешню" охвата Часов Яра. Также освобождение восточной части села делает возможным фланговый удар по северным окраинам города - российским силам здесь нет необходимости форсировать канал, добавляет Украина.ру.