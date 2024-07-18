Боец ВС РФ "Григор" сбежал из плена ВСУ, где ему читали "Майн Кампф"

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Телеграм-канале рассказ бойца с позывным "Григор", которому удалось сбежать из украинского плена.

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Это произошло в начале СВО. Военнослужащий вместе с товарищем оказался отрезан от своих, получил ранение. Когда они уже добрались до края террикона услышали крики о помощи. Решили, что это свой, отозвались на зов, но оказалось, раненым притворился боец ВСУ. Так и попали в ловушку врага.

"Шапку на голову, скотч на руки и на лицо и в БТР, - вспоминает момент пленения "Григор". - В плену с нами проводили психологическую обработку. Один приходил и цитировал "Майн Кампф" (внесена в список запрещенных в РФ книг). Они и сами не стеснялись того, что фашисты".



Часто доводилось ему видеть и бойцов ВСУ и наемников под наркотиками. Бежать удалось в районе Мариуполя.