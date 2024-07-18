Киев захотел отправить на фронт роботов

Киев хочет отправить на фронт Вооруженным силам Украины (ВСУ) наземных военных роботов. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, передает Foreign Policy.

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«Этот год будет годом наземных систем, беспилотных наземных систем. Мы увидим больше таких систем на передовой», — рассказал глава ведомства.



По его словам, наземные роботы поступят на фронт в ближайшие 12 месяцев. Производить большинство из них планируется на Украине, уточнил Камышин. Использовать такие системы ВСУ собираются для медицинской эвакуации и боевых действий, добавил министр.

Ранее стало известно об уязвимости сухопутных роботов перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О соответствующих проблемах рассказал бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан. Он также отметил, что ВСУ испытывают нехватку наземных роботов.