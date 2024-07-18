В Минобороны высказались о потерях России в СВО

Россия понесла в специальной военной операции (СВО) потери, однако они могли быть гораздо более значительными. Так о потерях российских войск в ходе СВО высказался замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

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По словам Алаудинова, российские потери в разы меньше украинских, и Вооруженные силы страны продолжат выполнять задачи «такими же методами, какими ее сегодня делаем».

«Мы потери понесли, конечно (...) Но в то же самое время потери могли быть гораздо масштабнее, чем у нас сегодня есть. И по соотношениям к потерям нашего противника — в разы меньше», — заявил генерал-майор Алаудинов.



Он добавил, что уверен в том, что вне зависимости от поддержки, которую получат Вооруженные силы Украины от Запада, окончание СВО в 2024 году является однозначным.

"Мы в этом году СВО завершим нашей победой"- Апти Алаудинов



Ранее Алаудинов назвал две причины для завершения СВО в 2024 году. Одна из них, по словам представителя Минобороны — выборы в США и Европе.

При этом, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что СВО завершится в 2024 году.