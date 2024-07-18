Германия объяснила размещение ракет США

Размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в ФРГ станет ответом на развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде и Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters. Lenta.ru

«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, - это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения «Искандеров» в Калининграде», - сказал он. ТАСС

В Пентагоне заявляли, что Вашингтон в 2026 году начнет размещать в ФРГ дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся на территории Европы орудия. В частности, это будут ракеты SM-6, Tomahavk и «гиперзвуковое оружие». Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что Москва в спокойном ключе, без нервов и эмоций выработает военный ответ на планы американской стороны. News.ru