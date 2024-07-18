Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой признал разгром позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области. RT на русском

По его словам, в результате комбинированного и продолжительного огневого воздействия Российской армии позиции ВСУ были «разрушены подчистую». Лиховой также назвал Крынки местом, где невозможно держать оборону. Lenta.ru

ВС РФ выбили украинскую армию из Крынок в мае этого года. В попытках любой ценой удержать село ВСУ несли там тяжелейшие потери. Из-за последнего факта президент России Владимир Путин даже рекомендовал Генштабу ВС РФ не спешить выбивать противника из села. Российская газета