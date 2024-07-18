Семья бойца СВО пыталась узнать тайну его исчезновения и получила три версии

Семья награжденного орденами мужества бойца специальной военной операции на Украине (СВО) из Омской области Дмитрия Щербинкина пыталась узнать тайну его исчезновения после трех неподтвержденных версий, сообщает aif.ru.

По данным издания, 33-летний старший лейтенант отправился на фронт с начала спецоперации в июне 2022 года. На передовой он служил на изюмском направлении командиром взвода мобильной роты в штурмовом отряде. Спустя месяц он отправился на очередное боевое задание и пропал. Семья военного получила три причины его исчезновения.

По одной из версий, от мужчины практически ничего не осталось после прямого попадания снаряда, что подтвердил начальник медицинской бригады. Со слов отца бойца СВО, в Ростов обещали доставить биоматериал сына для проведения ДНК-экспертизы, но этого так и не произошло. Позже появилась информация, что снаряд попал по артиллерийском складу, где находился военный. Но и эта версия не нашла подтверждения.

Кроме того, рассматривалась версия о дезертирстве участника СВО.

«Опровергли ее два раненых бойца-сослуживца, которые находились в госпиталях после того последнего для Дмитрия боя. Эти парни подтвердили, что мой сын был в бою до последнего», — рассказал изданию отец Щербинкина.



Семье уже выплатили «гробовые». При этом они продолжают выяснять правду о его исчезновении и готовы вернуть деньги, если сын окажется живым.

Ранее жительница Тюмени полгода искала в плену брата-участника СВО, который в списках Минобороны числился живым. Только спустя шесть месяцев стало понятно, что мужчина уже не вернется с фронта.