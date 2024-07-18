Германия объяснила размещение ракет США

Размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в ФРГ станет ответом на развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде и Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

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При этом он отметил, что окончательное место их размещения на данный момент не определено.

«США, которые разместят в Германии это оружие, еще сами в процессе подготовки. Но я хочу четко разъяснить: речь идет об обычных системах вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации. Если всем будет ясно, что Германия и НАТО способны успешно защищаться, вероятность того, что мы подвергнемся нападению, уменьшится», — объяснил глава бундесвера.



Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал ответ в военном ключе на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ. Он подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет профессионально спокойной. В таком же ключе ситуацию прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.