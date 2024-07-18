Российские зенитчики рассказали о способности сбивать американские истребители F-16. Как пишет aif.ru со ссылкой на оператора расчета ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Максима, машина эффективно сбирает ракеты HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, различные БПЛА и «готовится встречать» F-16, включая все ракеты, которые он несет.

Источник издания добавил, что «Панцирь» максимально надежен и постоянно модернизируется. Расчеты круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Они постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Ранее в пресс-службе американского Белого дома сообщили, что западные союзники намерены предоставить Украине целые эскадрильи современных американских истребителей F-16 четвёртого поколения.