Литва под предлогом «российской угрозы» расторгла важную конвенцию

Сейм Латвии большинством голосов поддержал решение денонсировать Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещала их применение, передает Delfi. Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что решение поспособствовало изменение геополитической ситуации.

Такие конвенции весомы, когда все страны их придерживаются. В данном случае проблема в том, что Российская Федерация, осуществляющая агрессию против Украины и имеющая империалистические амбиции, не следует этим правилам, — заявил министр.



Кащюнас добавил, что Литва ратифицировала данную конвенцию в 2010 году, но тогда «была другая эпоха». Теперь, по его словам, мир стал сложнее. Поэтому, считает министр, страна должна «готовиться к обороне».

Ранее стало известно, что власти Латвии, Литвы и Эстонии не намерены продлевать соглашение с Россией и Белоруссией о работе в рамках единой электроэнергетической системы. Заявляется, что вместо этого данные государства хотят создать собственную систему, а затем интегрировать ее с сетями других европейских стран зимой 2025 года.

Прибалтийские государства должны уведомить Москву и Минск как минимум за шесть месяцев до выхода из общей системы. Первым шагом к данному переходу стала декларация от 2023 года, в рамках которой страны Балтии договорились о синхронизации электросетей с Европой.