Литва приняла решение о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм (парламент) Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. За это на пленарном заседании проголосовали 103 депутата, 1 был против, 3 воздержались.

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Как в последнее время не раз отмечали литовские политики, армии должны быть предоставлены все средства усиления обороноспособности, а из граничащих с Россией государств членами конвенции являются только Литва и Норвегия.

В 2011 году Вильнюс присоединился к конвенции, принятой в 2008 году. Минобороны Литвы расценивает кассетные боеприпасы как эффективное средство ведения боя и считает, что армия республики должна его использовать, поскольку вероятный противник наверняка поступит таким образом.