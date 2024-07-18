ВС РФ «Ланцетом» уничтожили американскую М109 Paladin

Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходную артиллерийскую установку (САУ) производства США М109 Paladin в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" барражирующим боеприпасом "Ланцет", - сказали в ведомстве.



Там уточнили, что в результате удара, нанесенного барражирующим боеприпасом "Ланцет", САУ Paladin была уничтожена. Средствами объективного контроля на бывшей замаскированной огневой позиции орудия ВСУ наблюдалась повторная детонация.

В министерстве рассказали, что в ходе разведывательных мероприятий в одном из районов Херсонской области российские подразделения выявили замаскированную огневую позицию самоходного орудия ВСУ американского производства М109 Paladin, которое вело огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по орудию противника.