В Киеве подписали новую доктрину с присутствием НАТО в Черном море

В новой стратегии морской безопасности Украины, подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским, содержатся положения о постоянном присутствии сил стран НАТО в Черном море и создании противоминной коалиции с Североатлантическим альянсом. В тексте доктрины, опубликованном пресс-службой Офиса Зеленского, указывается, что речь также идет о проведении учений и создании морских патрулей.

Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, — указывается в тексте стратегии.



Также отмечается, что действие документа распространяется на защиту прибрежных районов и морских просторов Украины, а также на области Мирового океана, находящиеся в зоне интересов страны. Речь в том числе идет об Азово-Черноморском бассейне.

Ранее глава Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эмманюэль Дюпюи заявил о намерении Зеленского добиться отказа Россииот проведения переговоров. По его мнению, в Киеве осознают неблагоприятную для ВСУ обстановку в зоне боевых действий, поэтому украинские власти стали задумываться о пересмотре своей позиции.