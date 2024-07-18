Ростех начал поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший"

В России разработали и начали поставки военным нового мобильного комплекса противодействия беспилотникам "Леший". Он предназначен для защиты автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов.

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Об этом сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Разработкой занимался холдинг "Росэлектроника". Действует это следующим образом. Подавитель, который входит в состав комплекса, размещают на крыше машины и формируют помехи. Создают защитный купол над автомобилем. Это подавляет каналы управления беспилотниками, в том числе, FPV-дронами. Радиус действия "Лешего" - порядка 250 метров.

Аппаратура хорошо действует как в движении, так и стационарно. Специалисты работают над дальнейшим усовершенствованием "Лешего".