В небе над Крымом перехвачены 33 украинских беспилотника

Российские военнослужащие уничтожили 33 беспилотника ВСУ в небе над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.



Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Чёрном море

В Минобороны также добавили, что дежурные средства ПВО перехватили еще два БПЛА в районе Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 17 июля дежурные средства ПВО перехватили три беспилотника ВСУ над территориями России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.