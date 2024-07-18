Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях, оставляя раненых. Об этом ТАСС сообщил командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным "Литвин".

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"Противник бежит с позиций. Уходить пытаются спешно, оставляют раненых", - сказал он.



По словам Литвина, украинская группировка на этом участке фронта практически находится в окружении, поскольку все пути отхода контролирует российская артиллерия. До этого сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли своих сослуживцев, которые оставили позиции под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР) после боев с российскими войсками.

В июне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские солдаты пытались самовольно покинуть позиции на Краснолиманском направлении, захватив с собой оружие и технику. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Ямполь на территории в ДНР.