В Черном море уничтожены безэкипажные катера, следовавшие к Крыму

В Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря за ночь были уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.



Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области

Также над Крымом и Брянской областью за ночь было перехвачено 35 БПЛА.