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Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Чёрном море

В Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря за ночь были уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

В Черном море уничтожены безэкипажные катера, следовавшие к Крыму
© РИА Новости
«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.

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Также над Крымом и Брянской областью за ночь было перехвачено 35 БПЛА.

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