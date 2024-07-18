Подполье: удар нанесен в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области

В районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области, принимающего, в частности, тренировочные самолёты, был нанесён удар.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолёты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — цитирует его РИА Новости.



Кроме того, два удара с серьёзной детонацией были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга.