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Подполье: удар нанесён в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области

В районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области, принимающего, в частности, тренировочные самолёты, был нанесён удар.

Подполье: удар нанесен в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области
© РИА Новости

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолёты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, два удара с серьёзной детонацией были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга.

Военные новости
Сергей Лебедев