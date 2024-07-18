Российская авиация нанесла удар по ВСУ в зоне специальной военной операции
Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Север". В результате боевого применения, все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что после удара, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.
"Сегодня получили боевую задачу по уничтожению опорных пунктов противника. Выполнили взлет строго по времени, вышли на боевой курс. Выполнили стрельбу ракетами НАР С-8, С-13. Выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. На обратной дороге на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности прилетели обратно", - рассказал штурман боевого вертолета Ми-28нм Андрей, его цитирует военное ведомство.