Российская авиация нанесла удар по ВСУ в зоне специальной военной операции

Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Север". В результате боевого применения, все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что после удара, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.