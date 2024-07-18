Развожаев: надводный беспилотник уничтожен над Севастополем
Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника над Севастополем.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Курской области два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ.
Также мужчина пострадал при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.