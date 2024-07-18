Развожаев: надводный беспилотник уничтожен над Севастополем

Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника над Севастополем.

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Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он в Telegram-канале.



Ранее в Курской области два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ.

Также мужчина пострадал при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.