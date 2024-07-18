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Тысячи дронов поставят в зону СВО при поддержке фонда «Эра» до конца 2024 года

Российские разработчики при поддержке инвестиционного фонда «Эра» поставят ВС России в зону СВО несколько тысяч дронов различных типов до конца 2024 года.

Тысячи дронов поставят в зону СВО до конца 2024 года
© РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.

По его словам, всего за время работы фонд реализовал пять проектов в сфере беспилотных технологий на общую сумму около 700 млн руб.

«Все поставленные изделия уже зарекомендовали себя в боевом применении», — отметил Назаров.

Ранее сообщалось, как в России создаются средства бронезащиты для боевых лётчиков.

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