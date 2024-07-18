Тысячи дронов поставят в зону СВО до конца 2024 года

Российские разработчики при поддержке инвестиционного фонда «Эра» поставят ВС России в зону СВО несколько тысяч дронов различных типов до конца 2024 года.

Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.

По его словам, всего за время работы фонд реализовал пять проектов в сфере беспилотных технологий на общую сумму около 700 млн руб.

«Все поставленные изделия уже зарекомендовали себя в боевом применении», — отметил Назаров.



Ранее сообщалось, как в России создаются средства бронезащиты для боевых лётчиков.