ВСУ не могут сосредоточить крупные силы для атак под Харьковом

Из-за ударов российской группировки войск «Север» ВСУ не могут сосредоточить под Харьковом крупные соединения.

Об этом рассказал оператор БПЛА «Ланцет» с позывным Ёж.

«Из всех контратак, что я наблюдал — контратаковали группы по 12, максимум 15 человек, приезжающие на лёгкой бронетехнике», — цитирует военного РИА Новости.



По словам оператора беспилотника, техника ВСУ зачастую уничтожалась ещё на этапе переброски к линии боевого соприкосновения.

Ранее в небе над Харьковом был замечен самолёт ВВС Британии.

Также в Харьковской области был уничтожен украинский состав с боеприпасами.