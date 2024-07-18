В Раде предложили передать Украине конфискованное в США оружие

Депутат Верховной рады Украины из рядов партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьян Заболоцкий предложил Вашингтону передать Киеву конфискованное в США огнестрельное оружие. Его слова приводит издание Kyiv Post.

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Также Заболоцкий сообщил о запуске проекта по созданию правовых механизмов и логистики для создания возможностей по передаче Украине пожертвований от граждан США и полицейских в виде огнестрельного оружия.

«Города Майами и Финикс проголосовали за то, чтобы пожертвовать Украине изъятое оружие. В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — рассказал он.



Часть этого оружия была передана ВСУ. По словам депутата, особенно Киев интересуют винтовки AR-15.

До этого президент США Джо Байден заявил, что в 2024 году в стране произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней.

В то же время Байден обратился к американскому конгрессу, призвав запретить штурмовое оружие в стране и ужесточить проверки потенциальных покупателей.