Российский боец рассказал об уничтожении более 300 украинских солдат под Крынками

Оператор дронов Вооруженных сил России с позывным «Моисей» за время боев под Крынками в Херсонской области на левом берегу Днепра уничтожил более 350 военнослужащих украинской армии. Об этом российский солдат рассказал в Telegram-канале.

Военный уточнил, что в Крынках ему удалось ликвидировать 366 украинских бойцов, и «это те, кого удалось посчитать».

«Моисей» добавил, что погодные условия часто затрудняют объективный контроль потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атак российских беспилотников на их лодки, реальные потери противника могут быть намного выше.

С октября 2023-го по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», которое ссылается на данные местной полиции, эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека. 20 февраля президент России Владимир Путин сообщал, что российская армия контролирует Крынки. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что установление контроля над селом, где Украина планировала высадить свой десант, ознаменовало завершение контрнаступления. Он отмечал, что потери украинской стороны там составили почти 3,4 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.