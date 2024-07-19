Израиль ликвидировал полевого командира из элитных сил «Хезболлы»

Полевой командир в составе сил специального назначения «Радван» движения «Хезболла» в Ливане Хабиб Маатук убит в результате израильского авиаудара. Об этом информирует Al Arabiya.

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По данным телеканала, Маатук и ещё четыре человека погибли в результате удара, который ВС Израиля нанесли по трёхэтажному дому в населённом пункте на юге Ливана.

«Хезболла» пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о готовности ЦАХАЛ нанести неожиданный удар по Ливану.

Также МИД Ирана рассказал RT о последствиях возможного вторжения Израиля в Ливан.