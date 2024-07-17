Аналитики оценили, когда ВСУ смогут организовать новое контрнаступление

Военные аналитики заявили, что ВСУ не смогут пойти в новое контрнаступление до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Согласно мнению аналитиков, ВСУ не смогут восстановить необходимый запас вооружений как минимум до конца года.

«Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до конца этого года по меньшей мере», — сообщает источник.



Ранее военный эксперт Олег Глазунов прокомментировал перспективы нового контрнаступления Украины.