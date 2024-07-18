ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, семь человек ранены
За сутки 17 июля украинские боевики выпустили по территории ДНР 64 различных боеприпаса. При этом представительство республики зафиксировало 26 обстрелов за минувшие сутки.
«26 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.
Во время атак на российский регион семь человек получили ранения. Также повреждены восемь жилых домов, объект гражданской инфраструктуры и один автомобиль.
Как сообщается, противник произвел 12 обстрелов на Донецком направлении, 11 - на Горловском и три на Ясиноватском.