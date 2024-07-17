День ВМФ пройдет без кронштадтского парада впервые за восемь лет

Впервые за восемь лет день Военно-морского флота РФ пройдет без кронштадтской части парада, сообщает «Фонтанка». Торжественный строй военных кораблей будет усеченным и проследует только по Неве. Суда, которые должны были участвовать в мероприятии, вернулись на Северный флот.

Так, город покинули большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов». Официальных сообщений ни об отмене, ни о проведении парада не было. При этом первая тренировка на Неве прошла, военные корабли стоят у набережных. Также парад ВМФ упоминали в сообщениях о запрете электросамокатов на время массовых мероприятий: упоминался и Кронштадтский район.

Главный военно-морской парад проводят в последнее воскресенье июля, он запланирован на 28-е число. В прошлом году в параде участвовали 45 кораблей, катеров и подводных лодок, около трех тысяч военнослужащих. Строй кораблей возглавлял парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века.

28 июня в городе состоялся праздник «Алые паруса» и собрал более миллиона гостей. Проход брига «Россия» стал кульминацией. Он проплыл вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов. Перед этим для выпускников прошел праздничный концерт, на котором выступили такие артисты, как IOWA, ST, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал певец Мот (Матвей Мельников).