Российские военные уничтожили дроном артиллерийскую установку ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры попадания дрона публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Сообщается, что установка была спрятана в подземной норе, которая могла бы защитить орудие от близких разрывов снарядов, но не от беспилотника.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения двух пусковых установок ракетной системы залпового огня HIMARS. В ходе атаки было также поражено скопление военнослужащих ВСУ и до пяти машин сопровождения.