ФРГ может направить сотни тысяч военных на восточный фланг НАТО

Германия в случае войны с Россией может обеспечить переброску сотен тысяч военнослужащих НАТО на восточный фланг альянса — в страны Балтии и ряд других государств, пишет Newsweek со ссылкой на пресс-службу Бундесвера.

В немецком командовании пояснили, что на случай конфликта с РФ подготовлен «Оперативный план Германия». Специалисты непрерывно продолжают работать над ним, обновляют при получении новых данных.

Ключевой транспортной артерией, через которую будет осуществляться переброска войск, станет автомагистраль А2, проходящая от Оберхаузена на западе Германии до кольцевой дороги Берлина.

Практика быстрой переброски сухопутных сил является обычным инструментом сдерживания, отметили в Бундесвере.

По данным Newsweek, численность армии ФРГ составляет 180 тыс. человек. Слова о «сотнях тысяч военнослужащих» означают, уточнили журналисты, что Германия перебросит не только своих солдат, но и подразделения из других стран.

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Ранее сообщалось, что план генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера предусматривает переброску на восток 800 тыс. военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии.