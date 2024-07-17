Германия может перебросить сотни тысяч военных к границе с РФ

В случае начала войны НАТО с РФ ФРГ может перебросить сотни тысяч военных к границе с Россией. О существовании подобного плана бундесвера сообщило издание Newsweek.

© Газета.Ru

«Секретный «Оперативный план Германия» непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — сообщили в немецком командовании.



Численность бундесвера составляет около 180 тыс. человек. К границе РФ могут быть переброшены не только немецкие солдаты, но и бойцы остальных стран НАТО.

До этого Литва и Польша провели учения по обороне Сувалкского коридора от России.

Президент Польши заявил о возможной войне НАТО с Россией

Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.