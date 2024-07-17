Опубликовано новое фото секретной 70-тонной версии танка Abrams

В семействе танков М1 Abrams до сих пор есть версии, которые считаются секретными. Например, боевая машина, известная под обозначением Thumper, появилась в самом начале 90-х годов. Считается, что она была заокеанским ответом на созданные в СССР перспективные боевые машины.

До недавнего времени в социальных сетях всплывали лишь несколько ее изображений. Теперь же обнародованы новые фотографии. Как видно, танк неплохо сохранился и находится на одной из баз хранения.

Главными отличиями от базовых версий стали 140-мм орудие XM291, установленное вместо 120-мм пушки M256, и дизельный двигатель 1450 л.с., которым заменили 1500-сильную газовую турбину.

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Поскольку новые снаряды имели большую длину (полтора метра), то конструкторы решили применить автоматизированную систему заряжания на 22 выстрела, помещенную в значительно увеличившуюся по размерам нишу башни. В результате скорострельность повысилась до 12 выстрелов в минуту. Общий боекомплект составил 36 боеприпасов.

Подвеску тоже изменили, она стала гидропневматической и теперь обеспечивала более высокую плавность хода. Максимальная скорость - 67 км/ч. Запас хода по топливу - 420 км. Экипаж - три человека. Боевая масса вплотную приблизилась к 70000 кг.

Возможно, этот танк и был бы принят на вооружение, но исчезновение главного врага США - Советского Союза привело к свертыванию многих военных программ, в том числе и этой.

Интересно, что приблизительно в это время в СССР создавалась похожая по концепции боевая машина - "Объект 292", вооруженный 152-мм орудием ЛП-83, также оставшаяся в виде единственного опытного образца.