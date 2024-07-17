Три атаковавших российских бойцов FPV-дрона упали, не взорвавшись

О массовом применении формированиями киевского режима FPV-дронов упоминалось много раз. Чтобы их нейтрализовать, наши воины используют средства радиоэлектронной борьбы различных видов, а также стрелковое оружие, в том числе дробовики.

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Последние, по мнению многих специалистов, при правильном применении становятся наиболее оптимальным вариантом. К тому же создаются летающие антидроны, которые оснащают сетями, пулеметами и другими средствами нейтрализации БПЛА.

В будущем ожидается появление роботизированных установок с малокалиберными пушками. Перспективным считается использование лазеров - различные образцы, вооруженные такими средствами поражения, демонстрировались как у нас, так и за рубежом.

На линии боевого соприкосновения порой наших бойцов также выручают проблемы с качеством поставляемых дронов у противника. Например, в Telegram-канале "Бригада Инженерной Поддержки" рассказывается, что во время разминирования трех наших бойцов атаковали три таких "камикадзе". Один упал чуть ли не в ноги. Второй - в нескольких метрах. К счастью, ни один из них не взорвался. Подобные случаи неоднократно происходили и в других подразделениях.