Потомок Наполеона и Николая I объяснил, почему стал добровольцем на СВО

«Комсомольская правда - Екатеринбург» рассказала об участнике СВО Гаврииле Дорошине, который приходится потомком Николаю I и семье Наполеона Бонапарта. В Донбассе он познакомился с будущей женой.

Дорошин рассказал, что его прапрапрапрабабушка Мария Николаевна была дочерью Николая I. Она стала женой Максимилиана де Богарне, который был сыном Эжена (Евгения) де Богарне и внуком Жозефины де Богарне. Наполеон Бонапарт женился на Жозефине и усыновил Евгения. Дорошин родился во Франции, но вернулся в Россию.

По его словам, стать добровольцем он решил, так как «слишком просто называть себя русским за границей». Дорошин заявил, что остаться в стороне ему не позволила совесть.

«В душе я русский. И мне однажды на фронте сказали: «Ты завоевал себе право называть себя русским», - рассказал он.



Дорошин отметил, что он выполнял разные задачи - от работы оператора беспилотника до штурмовика. Он подчеркнул, что другие военные к нему отлично относились.

Ранее о своем переезде в Россию «КП» рассказал Андрей Калагеорги, потомок Ивана Калагеорги и Елизаветы Темкиной, предполагаемой дочери Екатерины Великой и князя Григория Потемкина. Ранее он жил в США и Европе, но, по его мнению, жизнь там становится все хуже.