Экс-главу МО Польши заподозрили в раскрытии секретного плана обороны

Служба военной контрразведки Польши уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в отношении экс-министра обороны Мариуша Блащака, ему вменяется обнародование части секретного плана действий польских вооруженных сил на случай нападения со стороны РФ.

"Служба военной контрразведки, после того как 17 сентября 2023 года тогдашний министр национальной обороны Мариуш Блащак раскрыл информацию из документа об оперативных планах польских вооруженных сил, провела проверку состояния защиты секретной информации в министерстве национальной обороны в 2024 году. <...> Выполняя обязательство, предусмотренное статьей 304 параграфом 2 Уголовно-процессуального кодекса, начальник Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года подал в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком", - написано в сообщении на сайте спецслужбы.



Согласно газете Dziennik Gazeta Prawna, некоторые фрагменты из документа "План использования вооруженных сил Республики Польша Warta-00101", датированного 2011 годом, были использованы во время избирательной кампании перед парламентскими выборами осенью 2023 года правящей на тот момент партией "Право и Справедливость" (ПиС), членом которой также является Блащак. В ПиС обвинили Дональда Туска, на период нахождения которого на должности премьера пришлась разработка плана Warta, в намерении "сдать России территории к востоку от реки Висла".