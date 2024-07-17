В Германии предложили передать Украине деревянные дроны

Федеральное министерство экономики и борьбы с изменением климата Германии предоставило разрешение на экспорт беспилотников MAUS. Ожидается, что первые поставки будут на Украину, пишет Defence blog.

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Компания-производитель пояснила, что первыми получателями универсальных дронов должно стать разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен»* (входит в признанное в РФ террористическим и запрещенное украинское военизированное националистическое формирование «Азов»).

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«MAUS может быть адаптирован для доставки боеприпасов как днем, так и ночью, при необходимости оснащен инфракрасным/тепловым зрением. Его модульная система позволяет операторам настраивать дрон в соответствии с требованиями миссии и целевыми задачами», - пояснили в компании.



При этом необычным является материал, из которого изготовлен корпус беспилотника. Здесь используется не углеродное волокно, а специально обработанное дерево. Из-за этого MAUS примерно на 10 % тяжелее обычных FPV-дронов, но в то же время на 75 % дешевле по затратам на производство.

Ранее экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан признал, что украинские военные могут применять сухопутные дроны на линии фронта крайне ограниченно, так как их операторы сталкиваются с двумя проблемами: недостаточными поставками со стороны западных стран и российскими средствами РЭБ.