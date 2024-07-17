Генсек НАТО назначил нового представителя на Украине

Главным представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике Патрик Тернер, при котором закончилась кампания в Афганистане. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте альянса. Ura.Ru

«Генсек объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине — Патрика Тернера. Он приступит к исполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года», — отмечается в заявлении. Lenta.ru

Как ожидается, чиновник будет выступать в качестве координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве и будет предоставлять военному альянсу свои оценки и рекомендации по ситуации на Украине. RT на русском