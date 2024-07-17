Россия вернула 95 военнопленных с подконтрольной Киеву территории

В Минобороны РФ объявили, что Россия вернула российских военных, находившихся в украинском плену, при посредничестве ОАЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

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В Минобороны отметили, что участие ОАЭ носило «гуманитарный характер». В РФ вернулись 95 военнослужащих, попавших в плен. Их доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

В конце мая сообщалось о возвращении в Россию 75 военных, которые находились в плену на подконтрольной Украине территории. Тогда пленные также были переданы РФ в результате переговоров, посредником в которых выступили ОАЭ.