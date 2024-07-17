Озвучена версия, почему Россия не сбила британский самолет

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко предположил, что британский самолет Grob Prefect T1 не сбили в небе над Харьковской областью, так как он не был достойной внимания целью. Об этом он рассказал «Абзацу».

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Во вторник, 16 июля, в небе над Харьковской областью заметили учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС. Сервисы, отслеживающие полеты, показали, что самолет пролетал над Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областями. СМИ выяснили, что 10-16 июля он совершал полеты над Британией в районе базы ВВС.

По мнению Дрозденко, на Украине самолетом управлял местный пилот, так как британец вряд ли «рискнул бы там летать». Эксперт допустил, что самолет передали Украине, но зарегистрирован он до сих пор в Британии.

Дрозденко считает, что самолет мог оставаться вне зоны работы российской ПВО или же на него просто решили не расходовать ракету. Он подчеркнул, что речь идет о маленьком и недорогом самолете, а не об истребителе или бомбардировщике.