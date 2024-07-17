Мощный взрыв спрятанной в "норе" американской М109 показали на видео

Боевики одного из артиллерийских подразделений ВСУ, чтобы обезопасить свою самоходку М109, спрятали ее в некое подобие норы. Вырытый в земле специальный окоп они прикрыли специальным камуфляжным козырьком.

Из этого укрытия выглядывал только ствол 155-мм орудия, время от времени посылавший снаряды в сторону расположения российских войск.

"Ланцет" сжег отданную ВСУ усадьбу агромагната Мирошниченко под Волчанском

Как отмечается в Telegram-канале "Военный осведомитель", сама "нора" была выполнена довольно халтурно и защищала САУ лишь от близких разрывов снарядов, но не от прямого попадания дронов-камикадзе.

Позицию "сто девятой" заметили с помощью разведывательного БПЛА и сообщили ее координаты бойцам, применяющим барражирующие боеприпасы "Ланцет". Его прилет в боевую машину заокеанского происхождения стал фатальным. По всей видимости, сдетонировали не только боеприпасы, находившиеся непосредственно в самоходной установке, но и хранившиеся рядом.

Эта М109, по имеющимся данным, стала сорок восьмой уничтоженной установкой такого типа из 134, поставленных формированиям киевского режима.