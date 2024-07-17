СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили

Военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ в 2024 году пройдет в серьёзно усеченном виде. Об этом пишет «Фонтанка».

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По данным издания, кронштадтскую часть мероприятия отменили и впервые за 8 лет торжественный строй военных кораблей будет только на Неве. Уточняется, что прибывшие в Кронштадт корабли, которые должны были участвовать в параде, ушли обратно на Северный флот. Уточняется, что это большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

Официальной информации об отмене кронштадтской части военно-морского парада не поступало.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».