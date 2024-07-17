Бойцы Вооруженных сил Украины обосновались в элитном коттедже депутата Волчанской городской рады Владимира Мирошниченко, сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале. ПВД противника был рассекречен группировкой «Север» ВС РФ, после чего по объекту нанесли точный удар. В результате атаки погибли три военнослужащих ВСУ.

ВСУ обосновались в элитном коттедже депутата Волчанской городской рады и владельца агрохолдинга «Хлебороб» Мирошниченко Владимира Ивановича и его сына Максима. Расчетом FPV-дрона бойцов группировки «Север» ПВД украинских боевиков уничтожен вместе с тремя боевиками, — написал Рожин.



Ранее офицер с позывным Воробей рассказал, что подразделения Вооруженных сил России за пару дней до взятия Урожайного подбили «жирную цель». Он уточнил, что речь идет об украинской САУ 2С22, которую также называют «Богданой». По словам бойца, огневые подразделения выполнили свою задачу великолепно с первого захода.

Офицер назвал данное направление сложным. По его словам, ситуация, несмотря на трудности, развивается в пользу ВС России, но противник не теряет надежды вернуть утраченные позиции.