Рогов заявил об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА

Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками средней дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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«В районе Малой Токмачки и Новоданиловки наша авиация нанесла удары по пунктам управления БПЛА средней дальности, которые могут работать на дистанции до 20 км. Несколько пунктов управления уничтожены», — сказал Рогов.



В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ

Он назвал эту атаку «ощутимым успехом», потому что украинские беспилотники замедляют продвижение российских войск на Ореховском направлении.

После российских ударов по этим пунктам, по его словам, произошло резкое снижение интенсивности использования дронов украинскими военными.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад и артиллерийскую установку ВСУ в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.