Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

Члены украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), расстрелявшие безоружного российского бойца, будут найдены и наказаны. Об этом в эфире Первого канала заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — заявил он.



До этого «Азов» опубликовал видео со стрельбой, предположительно, по российскому военному, раненому в ходе боя и безоружному. Информацию уже проверяют в ООН, российский Следственный комитет также начал расследование.

В Кремле назвали причастных «фашистами», которых надо «уничтожать», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у таких людей нет права на жизнь, а в МИД РФ пообещали «добиваться международного расследования всех военных преступлений» Киева. Украинские власти видеозапись не комментировали.