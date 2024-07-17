Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжается, поэтому в Белгородской области для обеспечения безопасности и был ограничен доступ в 14 пограничных населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском

«Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения», - подчеркнул представитель Кремля. Он отверг предположение, что введение новых мер безопасности в Белгородской области может означать провал операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области: «Нет, не означает». ТАСС

Ранее в Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время. Lenta.ru