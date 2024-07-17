В Польше назвали главную угрозу для F-16 на Украине

Российские самолеты МиГ-31БМ, оснащенные «адски опасными» ракетами Р-37, станут главной угрозой для американских истребителей F-16 на Украине. Об этом пишет польское издание Komputer Swiat.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые машины Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине F-16.

Во Франции предупредили, что отправка Киеву F-16 обернется унижением для Запада

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что отправленные ВСУ истребители F-16 будут располагаться на территории Украины.

«Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37», - отмечает польское издание.



Среди преимуществ новых самолетов МиГ-31БМ, партию которых уже получили российские военные, называется способность развивать скорость до трех тысяч километров в час и радары большой дальности.

«Украинский F-16, даже оснащенный ракетой AIM-120 (если он ее получит), по-прежнему будет уступать русскому МиГ-31 с ракетами Р-37M по дальности полета снарядов. (…) Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины, и кто выйдет из них победителем», - говорится в статье.



Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пообещал ранее обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16. Он отметил, что передача Украине F-16 — только часть работы коалиции Бельгии, Норвегии, Дании и Нидерландов, которая также включает в себя подготовку обслуживающего персонала, пилотов и обеспечение инфраструктуры на месте для размещения самолетов.