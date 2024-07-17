Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024-м году есть все предпосылки. Такое мнение высказал замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов. Lenta.ru

«Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», - сказал он в эфире Первого канала. ТАСС

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзин Иванишвили заявил, что военные действия на Украине завершатся не позднее, чем через год. Он уточнил, что если на выборах в США победят республиканцы, то это произойдет уже в январе. После прекращения военных действий недопонимание, существующее между Тбилиси и Брюсселем, а также Вашингтоном, исчезнет, подчеркнул грузинский политик. News.ru