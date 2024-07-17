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В Генштабе увидели предпосылки для завершения СВО в 2024 году

Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024-м году есть все предпосылки. Такое мнение высказал замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала. Слова генерала передает ТАСС.

В Генштабе увидели предпосылки для завершения СВО в 2024 году
© РИА Новости

Алаудинов заявил, что, о скором завершении боевых действий свидетельствуют успешные действия российских войск на линии боевого соприкосновения.

Офицер подтвердил ранее озвученный им прогноз о сроках завершения спецоперации.

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Апти Алаудинов
Генштаб