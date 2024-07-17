Россия предоставит развернутые данные о применении ВСУ химоружия

Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что Москва в скором времени представит развернутые сведения о применении Украиной химического оружия. RT на русском

«В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет», - сказал он. Россия, добавил Тарабрин, регулярно доводит до сведения ОЗХО соответствующие материалы, основанные на данных Министерства обороны. Российская газета

Он отметил, что Россия может пригласить экспертов ОЗХО для изучения фактов использования Вооруженными силами Украины химоружия, однако на данный момент данный вопрос не рассматривается. Газета.Ru